Tanımadığı kişilerin kapısına dadanarak zorla içeri giren bir şüpheli, Derince bölgesinde korku saçıyor.

Kocaeli'nin Derince ilçesine bağlı 60 Evler'de kimliği belirsiz bir şahıs, vatandaşların kabusu oldu.

Apartman apartman dolaşan şahsın, evlerin zillerine basarak zorla içeri girdiği iddia edildi.

KAMERALARA YAKALANDI

Aynı gün içerisinde iki eve girdiği belirtilen şahsın o anları ise bir daire önündeki güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

Görüntülerde daire önüne gelen şahsın kapıyı çalıp, karşı taraf açar açmaz içeri daldığı anlar yer aldı. Evde yaşayan bir kadın ise olayın şokuyla çığlık atarak bağırmaya başladı. Şahsın, evdeki başka bir adam tarafından dışarı çıkarıldığı görüldü.

Bir süre kapının önünde bekleyen ve karşı dairenin kapısına vuran şahıs, daha sonra apartmandan çıkarak ortadan kayboldu.

Kocaeli'de zillere basıp eve giren şahıs kamerada ViDEO

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