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Kocaeli'de zincirleme kaza
3 aracın birbirine girdiği kazada yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine polis sevk edildi.
- İHA
- 07.07.2021 - 19:06
Kocaeli’nin Gebze ilçesinde, V.T. idaresindeki 34 CLD 191 plakalı otomobil, yol kenarında yolcu indirmek üzere durdu.
Seyir halinde olan M.F.T. yönetimindeki 34 ST 3882 plakalı hafif ticari araç duramayarak, yol kenarında yolcu indirmek üzere duran otomobile çarptı.
YARALANAN OLMADI, MADDİ HASAR VAR
C.H. idaresindeki 41 T 3158 plakalı taksi duramayarak, hafif ticari araca çarptı. Kazada yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar oluştu.
Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.