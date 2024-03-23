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Kocaeli'de zincirleme kaza: 1'i çocuk 5 yaralı

Kocaeli'de zincirleme kaza: 1'i çocuk 5 yaralı 7 aracın birbirine girdiği zincirleme trafik kazasında 1'i çocuk 5 kişi yaralanırken, trafik felç oldu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.