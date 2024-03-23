Kocaeli'de zincirleme kaza: 1'i çocuk 5 yaralı

Kocaeli'de korkunç kazada felaketin eşiğinden dönüldü.
İzmit ilçesinde D100 Karayolu İstanbul istikametinde 6’sı otomobil, biri hafif ticari araç olmak üzere toplam 7 araç zincirleme kazaya karıştı.
1'i çocuk 5 yaralı
Kazanın etkisiyle biri çocuk 5 kişi yaralandı.
Trafik felç olurken kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede adrese gelen sağlık ekipleri, 5 yaralıyı çevre hastanelere kaldırarak tedavi altına aldı.
Sağlık durumları iyi
Yapılan tetkikler sonucu kaza sırasında yaralanan vatandaşların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaza sebebiyle araçlarda büyük maddi hasar görüldü.
Yol tekrar açıldı
Güvenlik önlemi nedeniyle geçişe kapanan trafik hasarlı araçların yoldan kaldırılmasıyla tekrardan açıldı.
Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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