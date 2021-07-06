Kocaeli’de zincirleme kazaya müdahale eden ambulanslara otomobil çarptı

Kocaeli’de zincirleme kazaya müdahale eden ambulanslara otomobil çarptı

Meydana gelen zincirleme kazaya müdahale etmek amacıyla bölgeye sevk edilen 2 ambulansa otomobil çarptı. Yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

Kocaeli’nin Gebze ilçesi Kuzey Marmara otoyolu İstanbul istikametinde zincirleme kaza meydana geldi.

6 aracın karıştığı kazanın ardından, ihbar üzerine bölgeye 2 ambulans sevk edildi.

Sağlık görevlilere kazaya müdahale ederken arka taraftan gelen Selçuk Aydemir idaresindeki otomobil, yolda belirlenen güvenli şeridi içerisindeki ambulanslara çarptı.

AMBULANSLAR SAVRULDU

Ambulanslar çarpmanın etkisi ile savrularak Kuzey Marmara otoyolu görevlileri Zakir Dağ ile Ersin Yılmaz’a çarptı.

Otomobil sürücüsü Selçuk Aydemir, Zakir Dağ, Ersin Yılmaz ve ambulansların içerisinde bulunan sağlık görevlileri Şükrü Yıldırım ve Mehmet Küçük kazayı yaralı olarak atlattı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yaralanan 5 kişi, olay yerine çağrılan ambulanslara alınarak Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Kocaeli’de zincirleme kazaya müdahale eden ambulanslara otomobil çarptı VİDEO

