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    Kocaeli'deki alkollü şahıs, çatıdan düştü

    Alkollü olduğu halde çıktığı villanın çatısından aşağı düşerek yaralanan vatandaşın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
    • 31.05.2022 - 11:05
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    Kocaeli'deki alkollü şahıs, çatıdan düştü

    Kocaeli'nin Darıca ilçesinde alkollü olduğu öğrenilen S.O. isimli şahıs, oturduğu villanın çatısında dengesini kaybederek aşağıya düştü.

    İHA'nın haberine göre; S.O.’nun düştüğünü görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

    Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, yaralı şahsa ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.

    Çatıdan aşağı düştü

    Ardından sedyeyle ambulansa alınan yaralı, tedavi edilmek üzere Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

    Hayati tehlikesi yok

    Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

    Kocaeli deki alkollü şahıs, çatıdan düştü #1

    Kocaeli deki alkollü şahıs, çatıdan düştü #2


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