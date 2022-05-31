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- Kocaeli'deki alkollü şahıs, çatıdan düştü
Kocaeli'deki alkollü şahıs, çatıdan düştü
Alkollü olduğu halde çıktığı villanın çatısından aşağı düşerek yaralanan vatandaşın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
- 31.05.2022 - 11:05
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde alkollü olduğu öğrenilen S.O. isimli şahıs, oturduğu villanın çatısında dengesini kaybederek aşağıya düştü.
İHA'nın haberine göre; S.O.’nun düştüğünü görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, yaralı şahsa ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.
Çatıdan aşağı düştü
Ardından sedyeyle ambulansa alınan yaralı, tedavi edilmek üzere Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Hayati tehlikesi yok
Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.