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Kocaeli'deki besi çiftliğinde yangın çıktı

Kocaeli'deki besi çiftliğinde yangın çıktı

Bir besi çiftliğinin samanlık kısmında çıkan yangın yaklaşık 1 saatte söndürülürken yangına müdahale eden itfaiyecilerden biri gözünden yaralandı.