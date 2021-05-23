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    Kocaeli'deki besi çiftliğinde yangın çıktı

    Bir besi çiftliğinin samanlık kısmında çıkan yangın yaklaşık 1 saatte söndürülürken yangına müdahale eden itfaiyecilerden biri gözünden yaralandı.
    • DHA
    • 23.05.2021 - 18:02
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    Kocaeli'deki besi çiftliğinde yangın çıktı

    Öğleden sonra Kocaeli'nin Gölcük Yukarı Değirmendere Mahallesi'ndeki besi çiftliğinin samanlık kısmında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

    Saman yığınlarının yandığını gören çiftlik sahibi Cüneyt Tezgel, durumu itfaiyeye bildirerek yardım istedi.

    Gölcük İtfaiyesi bölgeye kısa sürede ulaşırken, Başiskele ve İzmit itfaiyelerinden de takviye ekipler gönderildi.

    İTFAİYE ERİ GÖZÜNDEN YARALANDI

    Çiftlikteki 30 büyükbaş hayvan tahliye edildi. Yangın itfaiyenin yaklaşık 1 saat süren müdahalesi ile söndürüdü. Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken, yangına müdahale eden bir itfaiye eri gözünden yaralandı.

    İtfaiye erine olay yerindeki sağlık ekipleri müdahale etti. İtfaiyecinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi..

    Kocaeli deki besi çiftliğinde yangın çıktı #1

    Kocaeli deki besi çiftliğinde yangın çıktı #2

    Kocaeli deki besi çiftliğinde yangın çıktı #3

    Kocaeli deki besi çiftliğinde yangın çıktı #4

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