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- Kocaeli'deki binanın çatı katında yangın çıktı
Kocaeli'deki binanın çatı katında yangın çıktı
- İHA
- 29.08.2021 - 16:57
- Güncelleme : 29.08.2021 - 17:33
Kocaeli'nin Gölçük ilçesine bağlı Kavaklı Mahallesi'nde 4 katlı binanın çatı katında nedeni bilinmeyen yangın çıktı.
Dumanları gören vatandaşlar panikle dışarıya çıkarken, ihbarla olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Alevler kısa sürede büyürken, dumanlar ise gökyüzünü kapladı.
GENİŞ ÇAPLI ÖNLEMLER ALINDI
Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin, yangına müdahale ettiği sırada, polis ekipleri ise çevrede geniş çaplı güvenlik önlemi aldı.
Kocaeli'deki binanın çatı katında yangın çıktı VİDEO
BİNA TAHLİYE EDİLDİ
Bina sakinleri güvenli şekilde dışarıya çıkarılırken, panikle dışarıya çıkan mahalleli ise söndürme çalışmalarını meraklı gözlerle izledi.
YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI
İtfaiye ekiplerinin 1 saatlik müdahalesi neticesinde kontrol altına alınan yangında, çatıda kimsenin bulunmadığı öğrenildi.
Yangın ile ilgili inceleme başlatıldı.