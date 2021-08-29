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Kocaeli'deki binanın çatı katında yangın çıktı

Kocaeli'deki binanın çatı katında yangın çıktı

Hasan Taştan isimli vatandaşa ait çatı katında nedeni bilinmeyen bir yangın çıktı ve kısa sürede büyüdü. Güçlükle kontrol altına alınan yangın ile ilgili inceleme başlatıldı.