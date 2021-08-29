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    Kocaeli'deki binanın çatı katında yangın çıktı

    Hasan Taştan isimli vatandaşa ait çatı katında nedeni bilinmeyen bir yangın çıktı ve kısa sürede büyüdü. Güçlükle kontrol altına alınan yangın ile ilgili inceleme başlatıldı.
    • İHA
    • 29.08.2021 - 16:57
    • Güncelleme : 29.08.2021 - 17:33
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    Kocaeli'deki binanın çatı katında yangın çıktı

    Kocaeli'nin Gölçük ilçesine bağlı Kavaklı Mahallesi'nde 4 katlı binanın çatı katında nedeni bilinmeyen yangın çıktı.

    Dumanları gören vatandaşlar panikle dışarıya çıkarken, ihbarla olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

    Alevler kısa sürede büyürken, dumanlar ise gökyüzünü kapladı.

    GENİŞ ÇAPLI ÖNLEMLER ALINDI

    Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin, yangına müdahale ettiği sırada, polis ekipleri ise çevrede geniş çaplı güvenlik önlemi aldı.

    Kocaeli'deki binanın çatı katında yangın çıktı VİDEO


    Kocaeli deki binanın çatı katında yangın çıktı #1

    BİNA TAHLİYE EDİLDİ

    Bina sakinleri güvenli şekilde dışarıya çıkarılırken, panikle dışarıya çıkan mahalleli ise söndürme çalışmalarını meraklı gözlerle izledi.

    Kocaeli deki binanın çatı katında yangın çıktı #2

    YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

    İtfaiye ekiplerinin 1 saatlik müdahalesi neticesinde kontrol altına alınan yangında, çatıda kimsenin bulunmadığı öğrenildi.

    Yangın ile ilgili inceleme başlatıldı.

    Kocaeli deki binanın çatı katında yangın çıktı #3

    Kocaeli deki binanın çatı katında yangın çıktı #4

    Kocaeli deki binanın çatı katında yangın çıktı #5

    Kocaeli deki binanın çatı katında yangın çıktı #6

    Kocaeli deki binanın çatı katında yangın çıktı #7

    Kocaeli deki binanın çatı katında yangın çıktı #8

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