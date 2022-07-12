Kocaeli'deki eski fabrikanın demirlerini çalmaya çalıştılar

Müzeye dönüştürülen kağıt fabrikasının kulesine elektrik hattı çeken 3 şüpheli, içerisindeki demirleri testere ile kesmeye çalışırken yakalandı.

Dün gece Kocaeli'nin İzmit ilçesine bağlı Kozluk Mahallesi'ndeki Seka Kağıt Fabrikası'nda hareketlilik tespit edildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin Endüstriyel Mirası Koruma Projesi ile müzeye dönüştürülen fabrikanın 30 metre uzunluğundaki kulesine giren Kemal K., Ekrem O., Furkan Y. elektrik hattı çektiği belirlendi.

3 şüphelinin, kulenin içerisindeki demirleri testere ile keserek çalmaya çalıştığı ortaya çıktı.

Aynı kuleye 1 ay önce de girdi

Sesleri duyan bekçiler, kuleye girerek 3 şüpheliyi yakalayıp gözaltına aldı. Polise merkezine götürülen şüphelilerden Kemal K.'nin 1 ay önce kuleye aynı amaçla girdiği ancak meydana gelen göçük nedeniyle mahsur kaldığı belirtildi.

Bazı noktalarda çökme oldu

Öte yandan kulenin farklı tarihlerde, farklı amaçlarla tahrip edildiği, pencerelerinin söküldüğü ve bazı noktalarında ise çökmeler olduğu görüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

































