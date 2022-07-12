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    Kocaeli'deki eski fabrikanın demirlerini çalmaya çalıştılar

    Müzeye dönüştürülen kağıt fabrikasının kulesine elektrik hattı çeken 3 şüpheli, içerisindeki demirleri testere ile kesmeye çalışırken yakalandı.
    • 12.07.2022 - 17:54
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    Kocaeli'deki eski fabrikanın demirlerini çalmaya çalıştılar

    Dün gece Kocaeli'nin İzmit ilçesine bağlı Kozluk Mahallesi'ndeki Seka Kağıt Fabrikası'nda hareketlilik tespit edildi.

    Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin Endüstriyel Mirası Koruma Projesi ile müzeye dönüştürülen fabrikanın 30 metre uzunluğundaki kulesine giren Kemal K., Ekrem O., Furkan Y. elektrik hattı çektiği belirlendi.

    3 şüphelinin, kulenin içerisindeki demirleri testere ile keserek çalmaya çalıştığı ortaya çıktı.

    Aynı kuleye 1 ay önce de girdi

    Sesleri duyan bekçiler, kuleye girerek 3 şüpheliyi yakalayıp gözaltına aldı. Polise merkezine götürülen şüphelilerden Kemal K.'nin 1 ay önce kuleye aynı amaçla girdiği ancak meydana gelen göçük nedeniyle mahsur kaldığı belirtildi.

    Bazı noktalarda çökme oldu

    Öte yandan kulenin farklı tarihlerde, farklı amaçlarla tahrip edildiği, pencerelerinin söküldüğü ve bazı noktalarında ise çökmeler olduğu görüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

    Kocaeli deki eski fabrikanın demirlerini çalmaya çalıştılar #1

    Kocaeli deki eski fabrikanın demirlerini çalmaya çalıştılar #2

    Kocaeli deki eski fabrikanın demirlerini çalmaya çalıştılar #3

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    Kocaeli deki eski fabrikanın demirlerini çalmaya çalıştılar #7

    Kocaeli deki eski fabrikanın demirlerini çalmaya çalıştılar #8

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