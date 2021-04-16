Geçtiğimiz yıl restorasyonu tamamlanan kaleye giren şahıslar, tarihi sütunları masa olarak kullanıp alkol tüketti.

Kocaeli'de bulunan Hereke Kalesi'nin Bizans döneminde 640’lı yıllarda yapıldığı tahmin ediliyor.

Yaklaşık 40 milyon TL harcanarak 5 yıl süren çalışmayla geçen yıl restorasyonu tamamlanan Hereke Kalesi’ne gece kimliği belirsiz kişiler girdi.

Bu kişiler, tarihi bir sütunu masa şeklinde kullanıp içki içti, içeride ateş yaktı.

DUVARLAR İSLE KAPLANDI

Kalenin içerisinde çok sayıda bira kutuları, cam şişeler ve sigara izmaritleri bulunurken, duvarlar ise isle kaplandı.

Körfez Belediyesi kalenin içerisinde etrafa atılan çöpleri temizledi.

Kocaeli'deki Hereke Kalesi'nde alkol alıp, tarihi sütunu masa yaptılar ViDEO





































