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    Kocaeli'deki kazada 8 araç birbirine girdi: 2 yaralı

    5'i otomobil olmak üzere 8 araç kaza yaptı. Meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.
    • AA
    • 29.07.2020 - 13:35
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    Kocaeli'deki kazada 8 araç birbirine girdi: 2 yaralı

    Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde zincirleme trafik kazası meydana geldi.

    4 Temmuz Mahallesi D-130 kara yolu Yalova istikameti Altınkemer Plajı mevkisinde 5 otomobil, bir çekici, bir kamyon ve bir minibüsün kazaya karıştı.

    SIKIŞAN SÜRÜCÜYÜ İTFAİYE KURTARDI

    Minibüste sıkışan 45 yaşındaki sürücü Serdar Danış, haber verilmesi üzerine kaza yerine gelen itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.

    Kocaeli'deki kazada 8 araç birbirine girdi: 2 yaralı #1

    YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

    Danış ile 53 yaşındaki diğer yaralı Remzi Haldız, sağlık ekiplerince yapılan müdahalelerinin ardından Karamürsel Devlet Hastanesine kaldırıldı.

    TRAFİK NORMALE DÖNDÜ

    Kaza nedeniyle kara yolunun Yalova yönünde tek şeritten kontrollü olarak sağlanan trafik akışı, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

    Kocaeli'deki kazada 8 araç birbirine girdi: 2 yaralı #2

    Kocaeli'deki kazada 8 araç birbirine girdi: 2 yaralı #3

    Kocaeli'deki kazada 8 araç birbirine girdi: 2 yaralı #4

    Kocaeli'deki kazada 8 araç birbirine girdi: 2 yaralı #5

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