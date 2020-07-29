Kocaeli'deki kazada 8 araç birbirine girdi: 2 yaralı

5'i otomobil olmak üzere 8 araç kaza yaptı. Meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde zincirleme trafik kazası meydana geldi.

4 Temmuz Mahallesi D-130 kara yolu Yalova istikameti Altınkemer Plajı mevkisinde 5 otomobil, bir çekici, bir kamyon ve bir minibüsün kazaya karıştı.

SIKIŞAN SÜRÜCÜYÜ İTFAİYE KURTARDI

Minibüste sıkışan 45 yaşındaki sürücü Serdar Danış, haber verilmesi üzerine kaza yerine gelen itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Danış ile 53 yaşındaki diğer yaralı Remzi Haldız, sağlık ekiplerince yapılan müdahalelerinin ardından Karamürsel Devlet Hastanesine kaldırıldı.

TRAFİK NORMALE DÖNDÜ

Kaza nedeniyle kara yolunun Yalova yönünde tek şeritten kontrollü olarak sağlanan trafik akışı, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.