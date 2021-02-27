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- Kocaeli'deki kıraathanede kumar oynayan 12 kişiye suçüstü yapıldı
Kocaeli'deki kıraathanede kumar oynayan 12 kişiye suçüstü yapıldı
Koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken bir kıraathanede kumar oynayan 12 şahıs, baskın sonucunda tespit edildi.
- İHA
- 27.02.2021 - 10:03
Polis, Kocaeli İzmit’te koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken bir kahvehanede kumar oynandığı ihbarını aldı.
İhbarı alan polis ekipleri, adrese baskın düzenledi.
SUÇÜSTÜ YAKALANDILAR
Düzenlenen baskında krona virüs önlemlerini hiçe sayan 12 kişi, kumar oynarken suçüstü yakalandı.
PARA CEZASI UYGULANDI
Polis ekiplerince suçüstü yakalanan şahıslara, sosyal mesafe ve maske takma zorunluluğunu ihlal ettikleri için idari para cezası uygulandı.
Kocaeli'deki kıraathanede kumar oynayan 12 kişiye suçüstü yapıldı VİDEO