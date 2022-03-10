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    Kocaeli'deki komşu katilleri, 12 yıl 6 ay hapis cezası aldı

    Sokak ortasında komşuları tarafından öldürülen Okan Yalın'ın 5 katil zanlısı ayrı ayrı 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.
    • İHA
    • 10.03.2022 - 16:05
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    Kocaeli'deki komşu katilleri, 12 yıl 6 ay hapis cezası aldı

    1 Aralık 2020’de gece saatlerinde Kocaeli'nin İzmit ilçesi Serdar Mahallesi Nurettin Paşa Sokak'ta olay yerine yaklaşık 20 metre uzaklıktaki evde yaşayan Okan Yalın (35) ile komşuları arasında sokak ortasında kavga çıktı.

    Çıkan kavgada Okan Yalın 8 kişi tarafından darp edildi. Kafasına ve vücuduna taş, sopa, tüfek ve bıçakla aldığı darbeler neticesinde ağır yaralanan Yalın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

    ŞÜPHELİLER GÖZALTINA ALINDI

    Yalın’ın öldürülmesine ilişkin olaya karıştığı tespit edilen Kemal K., Tekin K., Esra K., Sibel K., N.Ç., K.K., Hüseyin K. ve Ramazan Ç. polis ekiplerince düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

    Hakim karşısına çıkartılan şüphelilerden Kemal K., Sibel K., Tekin K. ve Hüseyin K. tutuklanırken, Esra K. ve Ramazan Ç. adli kontrol şartıyla, N.Ç. ve K.K. savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

    Kocaeli deki komşu katilleri, 12 yıl 6 ay hapis cezası aldı #1

    MAHKEMEDE BERAATLERİNİ İSTEDİLER

    5 sanığa 12 yıl 6 ay hapis cezası Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde sanıkların yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya taraf avukatları, tutuklu ve tutuksuz sanıklar katıldı. Savunmaları alınan sanıklar, beraatlerini talep etti.

    Kararını açıklayan mahkeme heyeti; Kemal K., Sibel K., Tekin K. Hüseyin K. ve Ramazan Ç.’nin haksız tahrik altında suçu işlediğine kanaat getirdi.

    Kocaeli deki komşu katilleri, 12 yıl 6 ay hapis cezası aldı #2

    5 SANIĞA HAPİS CEZASI

    Sanıklara iyi hal indirimi uygulayan mahkeme heyeti, 5 sanığın ayrı ayrı 12 yıl 6 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına ve tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Tutuksuz sanık Esra K.’nin ise beraatine karar verildi.

    Kocaeli deki komşu katilleri, 12 yıl 6 ay hapis cezası aldı #3

    Kocaeli deki komşu katilleri, 12 yıl 6 ay hapis cezası aldı #4

    Kocaeli deki komşu katilleri, 12 yıl 6 ay hapis cezası aldı #5

    Kocaeli deki komşu katilleri, 12 yıl 6 ay hapis cezası aldı #6


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