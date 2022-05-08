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    Kocaeli'deki köpek barınaklarına hayvanseverlerden tepki

    Barınakların yıkıldığını gören hayvansever vatandaşlardan Fatma Özçelik, "Burada yavru köpek sayısı çok fazla. Bir an önce korunaklı bir bölgeye alınması gerekiyor" dedi.
    • 08.05.2022 - 15:36
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    Kocaeli'deki köpek barınaklarına hayvanseverlerden tepki

    Kocaeli'nin Derince ilçesi Çınarlı Mahallesi yakınlarındaki Yörükler bölgesindeki ormana inşa edilen barınaklara gelen hayvanseverler, 15 barınaktan 3'ünün yıkıldığını görünce durumu jandarmaya bildirdi.

    DHA'nın haberine göre; ihbarla gelen ekipler, bölgede inceleme yaptı.

    "Bir an önce korunaklı bölgeye alınması gerekiyor"

    Duruma tepki gösteren Kocaeli Hayvan Hakları Derneği Saymanı Fatma Özçelik, "Bulunduğumuz bölgede gönüllü bir arkadaşımızın yapmış olduğu köpek kulübeleri var. Bu sabah beslemeye geldiklerinde, bazı köpek kulübelerinin yıkılmış olduğunu gördüler ve bize haber verdiler. Bunu herhangi bir insan yapmış olabilir. Hayvanları sevmeyen biri ya da bölgedeki insanlardan biri yapmış olabilir. Bu sorunun bir an önce çözülmesi gerekiyor. Çünkü buradaki yavru köpek sayısı çok fazla. Bir an önce korunaklı bir bölgeye alınması gerekiyor. Bizim de imkanlarımız dahilinde yapabildiğimiz maalesef bu kadar" dedi.

    "Bir arada tutamazsınız, bunlar birbirini parçalar"

    Bölgedeki çok sayıda köpeğin zor şartlarda bakıldığını anlatan Özçelik, "Burada küçük, büyük çok sayıda köpek var. Bir arada tutamazsınız, bunlar birbirlerini parçalar. Telle çevirip, içerisine hayvan koymak çözüm değil. Kalıcı, gerçekten hayvana değer verir şekilde ve kanunlar çerçevesinde bir çözüm istiyoruz" diye konuştu.

    Kocaeli deki köpek barınaklarına hayvanseverlerden tepki #1

    Kocaeli deki köpek barınaklarına hayvanseverlerden tepki #2

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