Kocaeli'deki para cinayetinde yeni detaylar ortaya çıktı

Halil İbrahim Topal'ı ellerini bantlyarak öldürdükleri gerekçesiyle tutuklanan 6 sanık hakkında hazırlanan iddianamede, sanıkların yaşlı adamın evine 1 milyon TL'yi çalmak için girdikleri belirtildi.

Kocaeli'de yaşayan Şaban Topal, geçtiğimiz nisan ayında Kartepe ilçesinde yaşayan babası Halil İbrahim Topal’ı (85) evinde elleri bantla bağlı ve kanlar içinde bulmuştu.

Sağlık ekipleri, yaşlı adamın karnından silahla vurulduğunu ve hayatını kaybettiğini tespit etmişti.

6 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Olayla ilgili Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan teknik ve fiziki takip neticesinde Topal’ı öldüren şahısların N.S. (57), Ö.M. (35), İ.A. (35), B.Y. (28), A.M.T (60), M.B. (53) ve N.A olduğu tespit edildi. Kocaeli merkezli İstanbul ve Karabük’te eş zamanlı düzenlenen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alınırken, firari N.A. ise yakalanamadı.

İfadelerinde, öldürdükleri Topal’ın evinde buldukları az miktarda parayı alarak kaçtıklarını söyledikleri öğrenilen şahıslar, Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"BABAM KORE GAZİSİ, KİMSEYLE HUSUMETİ OLMAZ"

Olayla ilgili hazırlanan iddianame, Kocaeli 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde kabul edildi. İddianamede Topal'ın 2021 yılının Şubat ayında bir bankada 532 bin 366 TL tutarlı hesap açtırdığı, sonrasında bu parayı altın hesabına gönderdiği tespit edildi.

Olay nedeniyle zanlılardan şikayetçi olan Halil İbrahim’in oğlu Ş.T., “Benim babam Kore Gazisidir, hiç kimse ile husumeti yoktur. Babam tek başına yaşamaktadır. Olay sabahı eve geldiğimde babamın elleri bantlı bir şekilde öldürüldüğünü gördüm. Evde sehpa altında bulunan bin TL’nin olmadığını da fark ettim.” dedi.

Kocaeli'de 1 milyon TL için elleri bantlanarak öldürüldü

CİNAYET SEBEBİ 1 MİLYON LİRA

Şüpheli N.S. ve yeğeni B.Y.’nin Kartepe ilçesinde yaşadığı, N.S.'nin Topal’ı tanıdığı ve evinde 1 milyon TL para olduğunu bildiği, bu parayı çalma planı yaptığı belirtildi. Şahısların korsan taksi tutarak maktulün ikametine geldikleri ve yanlarında bir çanta içerisinde koli bandı, eldiven, fener, tornavida, tabanca ve susturucu olduğu iddianamede yer aldı.

Para paylaşımı konusunda anlaştıktan sonra tutuklu taksi şoförü M.B.’nin Ö.M., İ.A., B.Y. ve A.M.T.’yi maktulün evinin önüne götürdüğü ancak N.S.’nin olay yerine gitmediği belirtildi. N.A. ve Ö.M.’nin Topal’ın evine girdiği, diğer şahısların ise arabada beklediği ifadelerde yer aldı.

"AĞZINI VE ELLERİNİ BANTLAYIP PARA ARAMAYA BAŞLADILAR"

Şüphelilerden Ö.M. ise ifadesinde, “Eve girdiğimizde yaşlı adamın elinde tüfek gördük. Bu arada N.A., yaşlı adama ateş ederek yaraladı, ben ise havlu ile Halil İbrahim Topal’a pansuman yapmaya çalıştım. Bu esnada ise N.A., maktulün elini ve ağzını bantladı ve evde paraları aramaya başladı. Paraları bulamayınca gelip yaşlı adama paraların yerini söylemesini istedi. Halil İbrahim Topal ise ‘evde para yok, yarın emekli maaşımı alacağım, onu size veririm’ dedi. Ben de N.A.’ya evde para olmadığını söyleyerek oradan çıktım.” diye konuştu.

4 SUÇTAN CEZA TALEP EDİLDİ

Cumhuriyet savcısı, tutuklu bulunan 6 şüpheli ve firardaki N.A.’nın "tasarlayarak ve bir başka suçun işlenmesini kolaylaştırmak maksadıyla kasten öldürme", "silahla ve birden fazla kişi ile birlikte kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "birden fazla kişi ile birlikte silahla konutta yağma" ve "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri bulundurma" suçlarından cezalandırılmalarını istedi.