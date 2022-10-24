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    Kocaeli'deki plastik firmasında yangın

    Körfez ilçesindeki Tüpraş rafinerisinin yanında bulunan bir plastik firmasında çıkan yangına müdahale ediliyor.
    • Haber Merkezi
    • 24.10.2022 - 16:22
    • Güncelleme : 24.10.2022 - 17:06
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    Kocaeli'deki plastik firmasında yangın

    Kocaeli’nin Körfez ilçesi Barbaros Mahallesi Petrol Caddesi’ndeki bir plastik imalathanesinde saat 15.30 sıralarında yangın çıktı.

    İmalathanedeki yangın kısa sürede büyürken, haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

    Müdahale sürüyor

    İşçiler imalathaneden tahliye edilirken, alevler bahçede park halinde bulunan bir araca ve yanındaki bir makine imalatı yapan fabrikaya da sıçradı.

    Çok sayıda itfaiye ekibi, yangını söndürmek için çalışmalarını sürdürüyor.

    Kocaeli'deki plastik firmasında yangın ViDEO

    Kocaeli deki plastik firmasında yangın #1


    Kocaeli deki plastik firmasında yangın #2

    Kocaeli deki plastik firmasında yangın #3

    Kocaeli deki plastik firmasında yangın #4

    Kocaeli deki plastik firmasında yangın #5

    Kocaeli deki plastik firmasında yangın #6

    Kocaeli deki plastik firmasında yangın #7

    Kocaeli deki plastik firmasında yangın #8

    Kocaeli deki plastik firmasında yangın #9

    Kocaeli deki plastik firmasında yangın #10


    Kocaeli deki plastik firmasında yangın #11

    Kocaeli deki plastik firmasında yangın #12


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