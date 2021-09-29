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    Kocaeli'deki şahıs, kiralık bisikletlerin tekerlerini patlattı

    Vatandaşların kiraladığı bisikletlerin dizili olduğu alana giderek tüm bisikletlerin tekerlerini patlatan ve bazılarının koltuklarını yırtan şahıs, kameraya yansıdı.
    • İHA
    • 29.09.2021 - 12:38
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    Kocaeli'deki şahıs, kiralık bisikletlerin tekerlerini patlattı

    Önceki gün Kocaeli'nin İzmit ilçesindeki Seka Park sahilinde bulunan belediyeye ait Kobis Akıllı Bisiklet Kiralama Sistemi (KOBİS) park alanına gelen kapüşonlu bir şahıs, bir süre bisikletleri inceledi.

    Şahıs daha sonra incelediği bisikletlerin tekerlerini eline aldığı delici alet ile teker teker patlattı.

    BAZI BİSİKLETLERİN DE KOLTUKLARINI KESTİ

    Park alanındaki 6 bisikletin tüm tekerlerini patlatan şahıs, bazı bisikletlerin koltuklarını da kestikten sonra gözden kayboldu.

    Kocaeli deki şahıs, kiralık bisikletlerin tekerlerini patlattı #1

    KÖPEĞİ ŞAŞKINLIKLA İZLEDİ

    Şahsın bisikletlere zarar verme anlarında ise yanındaki köpeği de şaşkın bakışlar ise sahibinin yaptıklarını izledi.

    Kocaeli deki şahıs, kiralık bisikletlerin tekerlerini patlattı #2

    TEKERLERİ PATLATAN KİŞİ HAKKINDA SUÇ DUYURUSU YAPILDI

    Kent sakinlerinin kullandığı KOBİS bisikletlerin tümünün lastiklerini elindeki bıçakla kesen gencin davranışı ise sosyal medyada tepkiye neden oldu.

    “Sağlık için pedal çevirin” sloganı ile hizmete sunulan bisikletler onarım için atölyeye alınırken, kent güvenlik kameraları tarafından görüntülenen genç hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

    Kocaeli deki şahıs, kiralık bisikletlerin tekerlerini patlattı #3

    TEKERLERİ BİRER BİRER PATLATMA ANI KAMERADA

    Şahsın, bisikletlerinin tekerlerini patlatma anı ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

    Görüntülerde, başını ceketinin kapüşonu ile kapatan şahıs, elindeki delici aletle bisikletlerin tekerlerini patlatma ve koltuklarını kesme anları yer alıyor.

    Kocaeli deki şahıs, kiralık bisikletlerin tekerlerini patlattı #4

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