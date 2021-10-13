Sahte Bitcoin üretildiği belirlenen bir tesise operasyon düzenlenirken, tesisteki piyasa değeri yaklaşık 10 milyon lira olan cihaza da el konuldu.

Kocaeli’nin Gebze İlçesi Tavşanlı Mahallesi'nde bir fabrikanın, iflas etmesi sebebiyle bir kısmı mühürlendi.

Fabrikanın mühürlenen bölümünde sahte Bitcoin üretildiği bilgisi, jandarmayı harekete geçirdi.

Kocaeli Jandarma ekipleri tarafından geniş çaplı inceleme başlatıldı.

BITCOIN ÜRETTİĞİ TESPİT EDİLDİ

Ekipler, 31 yaşındaki S.C. isimli şahsın fabrikanın mühürlenen bölümünde, kaçak elektrik çekerek, kurduğu cihazlarla Bitcoin ürettiğini tespit etti. Ekipler tarafından belirlenen adrese operasyon düzenlendi.





CİHAZIN PİYASA DEĞERİ 9 MİLYON 750 BİN LİRA

Gerçekleştirilen operasyonda, şahsın kaçak elektrik hattı çekilerek oluşturulmuş trafo ile bağlantı yapılan, 9 milyon 750 bin TL değerinde 650 adet kripto para üretim cihazı ele geçirildi.





AYLIK 60 BİN DOLAR KAZANÇ ELDE ETTİ

Şahsın, kurduğu sistemle aylık 60 bin dolar kazanç elde edildiği tespit edildi. Olayla ilgili S.C. hakkında işlem başlatıldı.

Kocaeli'deki sahte Bitcoin üretim tesisine baskın düzenlendi VİDEO











PARADA SAHTECİLİK SUÇUNDAN İŞLEM BAŞLATILDI

Öte yandan, El Salvador'un Bitcoin'i resmi para birimi olarak kabul etmesi sebebi ile üretilen kripto paralar, sahte para olarak değerlendirildi. Bu sebeple şahıs hakkında, 'parada sahtecilik' suçundan işlem başlatıldığı öğrenildi.