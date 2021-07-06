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Kocaeli'deki seyyar satıcının tezgahından cinsel içerikli hap çıktı

Kocaeli'deki seyyar satıcının tezgahından cinsel içerikli hap çıktı

Bir seyyar satıcının tezgahında ve evinde yapılan aramalarda cinsel içerikli 6 bin 870 hap ele geçirildi.