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- Kocaeli'deki seyyar satıcının tezgahından cinsel içerikli hap çıktı
Kocaeli'deki seyyar satıcının tezgahından cinsel içerikli hap çıktı
Bir seyyar satıcının tezgahında ve evinde yapılan aramalarda cinsel içerikli 6 bin 870 hap ele geçirildi.
- DHA
- 06.07.2021 - 15:07
İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İzmit’te bir seyyar satıcının tezgahındaki hapların cinsel içerikli ve gümrük kaçağı olduğu tespit edildi.
Bunun üzerine seyyar satıcının evinde de arama yapıldı.
Şüphelinin tezgahında ve evinde bulunan 6 bin 870 hapa el konuldu.
ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI
Seyyar satıcı hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na muhalefet suçlamasıyla adli işlem başlatıldı.