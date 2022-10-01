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    Kocaeli'deki sinyal verme kavgası kamerada

    Motosikletli kurye ile otomobil arasında sinyal verme üzerine başlayan kavgada, yumruklar havada uçuştu. Kavga anları ise saniye saniye güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
    • 01.10.2022 - 16:30
    • Güncelleme : 01.10.2022 - 17:44
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    Kocaeli'deki sinyal verme kavgası kamerada

    Kocaeli'nin Kartepe ilçesine bağlı İstasyon Mahallesi'nde cadde üzerinden geçen otomobil ile bir işletmenin motosikletli kuryesi arasında, sinyal verme tartışması yaşandı.

    Kısa sürede büyüyen tartışma, yerini kavgaya bıraktı.

    Otomobildeki 4 kişi ile kurye arasındaki kavgaya, kuryenin çalıştığı işyerindeki arkadaşları da dahil oldu.

    Onlarca kişi kavgaya karıştı

    Onlarca kişinin karıştığı kavga, çevredeki vatandaşlar ve bölgeye sevk edilen polis ekiplerince güçlükle ayrıldı.

    Kocaeli'deki sinyal verme kavgası kamerada

    O anlar kaydedildi

    Çok sayıda kişinin birbirine girdiği kavga anları, saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

    İHA'nın haberine göre; olayla ilgili inceleme başlatıldı.

    Kocaeli deki sinyal verme kavgası kamerada #1

    Kocaeli deki sinyal verme kavgası kamerada #2

    Kocaeli deki sinyal verme kavgası kamerada #3

    Kocaeli deki sinyal verme kavgası kamerada #4

    Kocaeli deki sinyal verme kavgası kamerada #5

    Kocaeli deki sinyal verme kavgası kamerada #6


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