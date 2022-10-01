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Kocaeli'deki sinyal verme kavgası kamerada

Kocaeli'deki sinyal verme kavgası kamerada

Motosikletli kurye ile otomobil arasında sinyal verme üzerine başlayan kavgada, yumruklar havada uçuştu. Kavga anları ise saniye saniye güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.