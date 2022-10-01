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- Kocaeli'deki sinyal verme kavgası kamerada
Kocaeli'deki sinyal verme kavgası kamerada
Motosikletli kurye ile otomobil arasında sinyal verme üzerine başlayan kavgada, yumruklar havada uçuştu. Kavga anları ise saniye saniye güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
- 01.10.2022 - 16:30
- Güncelleme : 01.10.2022 - 17:44
Kocaeli'nin Kartepe ilçesine bağlı İstasyon Mahallesi'nde cadde üzerinden geçen otomobil ile bir işletmenin motosikletli kuryesi arasında, sinyal verme tartışması yaşandı.
Kısa sürede büyüyen tartışma, yerini kavgaya bıraktı.
Otomobildeki 4 kişi ile kurye arasındaki kavgaya, kuryenin çalıştığı işyerindeki arkadaşları da dahil oldu.
Onlarca kişi kavgaya karıştı
Onlarca kişinin karıştığı kavga, çevredeki vatandaşlar ve bölgeye sevk edilen polis ekiplerince güçlükle ayrıldı.
Kocaeli'deki sinyal verme kavgası kamerada
O anlar kaydedildi
Çok sayıda kişinin birbirine girdiği kavga anları, saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.
İHA'nın haberine göre; olayla ilgili inceleme başlatıldı.