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    Kocaeli'deki yangında mahsur kalan bebek kurtarıldı

    Binanın giriş katında çıkan yangında etraf duman kaplanınca, ekipler bina sakinlerini çıkarmak için çalışma başlattı. 1'i bebek 3 kişi tahliye edildi.
    • 20.08.2022 - 17:44
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    Kocaeli'deki yangında mahsur kalan bebek kurtarıldı

    Kocaeli İzmit'te bulunan 5 katlı binanın giriş katında yangın çıktı.

    Dumanı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

    Bölgeye gelen ekipler yangının elektrik panosundan çıktığını tespit etti. Elektriğin kesilmesi için ekiplere bilgi verildi.

    Bina sakinleri mahsur kaldı

    Bu sırada binanın merdiven boşluğunu duman kapladı. Üst katlarda bulunan vatandaşları kurtarmak için itfaiye ekipleri hemen harekete geçti.

    1'i bebek 3 kişi kuratıldı

    Ekipler, 3. katta mahsur kalan biri bebek 3 kişiyi kurtardı. Dumandan etkilenen bebeğe ve annesine itfaiye eri kendi maskesini takarak oksijen verdi.

    Ambulansa alınan aile hastaneye kaldırıldı. Binanın tahliye edilmesinin ve ekiplerin elektriği kesmesinin ardından yangına müdahale başladı. Müdahale sonrasında yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

    Kocaeli deki yangında mahsur kalan bebek kurtarıldı #1

    O anlar kamerada

    Trafoda peş peşe yaşanan patlamalarda kameralara saniye saniye yansıdı. Ekiplerin yaşadığı panik, yangına müdahale etmeleri de İHA kameraları tarafından kaydedildi.

    Kocaeli deki yangında mahsur kalan bebek kurtarıldı #2

    Kocaeli deki yangında mahsur kalan bebek kurtarıldı #3

    Kocaeli deki yangında mahsur kalan bebek kurtarıldı #4

    Kocaeli deki yangında mahsur kalan bebek kurtarıldı #5


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