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    Kocaeli'deki yaşlı adam, elleri bantla bağlanıp bıçaklanarak öldürüldü

    Yalnız yaşadığı evde cesedi bulunan 85 yaşındaki Halil İbrahim Topal'ın, ellerinin koli bandı ile bağlanmasının ardından bıçaklandığı tespit edildi.
    • DHA
    • 16.04.2021 - 11:23
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    Kocaeli'deki yaşlı adam, elleri bantla bağlanıp bıçaklanarak öldürüldü

    Kocaeli'nin Kartepe ilçesi Rahmiye Mahallesi Hamamlı Sokak’ta yaşayan Şaban Topal evinde tek başına yaşayan babası Halil İbrahim Topal’ın baktığı hayvanları beslemek için sabah eve geldi.

    İçeri giren Şaban Topal, dağıtılan evde, babasını salonda elleri koli bandıyla bantlanmış yerde kanlar içerisinde yatarken buldu.

    Şaban Topal, sağlık ekiplerini arayarak durumu bildirdi.

    OTOPSİ YAPILACAK

    Adrese sevk edilen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, bıçaklandığı belirlenen Halil İbrahim Topal’ın yaşamını yitirdiği tespit edildi. Yapılan incelemenin ardından Halil İbrahim Topal’ın cansız bedeni, otopsi için morga kaldırıldı.

    SORUŞTURMA BAŞLATILDI

    Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Cinayet Büro ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.

    Kocaeli deki yaşlı adam, elleri bantla bağlanıp bıçaklanarak öldürüldü #1

    Kocaeli deki yaşlı adam, elleri bantla bağlanıp bıçaklanarak öldürüldü #2

    Kocaeli deki yaşlı adam, elleri bantla bağlanıp bıçaklanarak öldürüldü #3

    Kocaeli deki yaşlı adam, elleri bantla bağlanıp bıçaklanarak öldürüldü #4

    Kocaeli deki yaşlı adam, elleri bantla bağlanıp bıçaklanarak öldürüldü #5

    Kocaeli deki yaşlı adam, elleri bantla bağlanıp bıçaklanarak öldürüldü #6

    Kocaeli deki yaşlı adam, elleri bantla bağlanıp bıçaklanarak öldürüldü #7

    Kocaeli deki yaşlı adam, elleri bantla bağlanıp bıçaklanarak öldürüldü #8

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