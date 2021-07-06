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- Kocaeli'deki zincirleme kazada 1 kişi yaralandı
Kocaeli'deki zincirleme kazada 1 kişi yaralandı
3 aracın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi yaralanırken, D-100 Karayolu yarım saat boyunca ulaşıma kapatıldı.
- DHA
- 06.07.2021 - 19:03
Saat 14.00 sıralarında D-100 karayolu Hereke geçişinde trafik kazası meydana geldi.
İzmit yönü giden Ünal Armutçu yönetimindeki 19 TZ 905 plakalı kamyon, yağmurlu havada yolda kayarak Şener Kaya idaresindeki 01 CYT 60 otomobil ve İsmail Demir yönetimindeki 41 HY 357 plakalı kamyonete, ardından da yol kenarındaki istinat duvarına çarptı.
YARALI HASTANEYE KALDIRILDI
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, yaralanan kamyonet sürücüsü İsmail Demir’i ambulansla hastaneye götürdü.
YOL YARIM SAAT TRAFİĞE KAPATILDI
Kaza nedeniyle trafiğe kapanan yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Yaklaşık yarım saat sonra polis ekipleri tarafından bir şeridi açılan yolda ulaşım kontrollü sağlandı.