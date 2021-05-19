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    Kocaeli'de, 30 metre yükseklikte çalışan işçi baygınlık geçirdi

    Kocaeli'de, çalışırken baygınlık geçiren Ö.A'nın imdadına itfaiye yetişti.
    • İHA
    • 19.05.2021 - 13:43
    • Güncelleme : 19.05.2021 - 14:21
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    Kocaeli'de, 30 metre yükseklikte çalışan işçi baygınlık geçirdi

    Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde 30 metre yüksekliğindeki baz istasyonuna çıkan GSM şirketi çalışanı Ö.A., bir anda fenalaştı.

    ARKADAŞLARI DURUMU SAĞLIK EKİPLERİNE BİLDİRDİ

    Rahatsızlanan Ö.A.’nın baygınlık geçirdiğini gören çalışma arkadaşları, durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

    Kocaeli'nde, 30 metre yükseklikte çalışan işçi baygınlık geçirdi VİDEO

    Kocaeli de, 30 metre yükseklikte çalışan işçi baygınlık geçirdi #1

    HASTANEYE KALDIRILDI

    Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, merdivenli araç ile baz istasyonu direğine ulaşarak emniyet kemeri ile direğe bağlı olan işçiyi yere indirdi.

    Kısa süreli baygınlık geçirdiği öğrenilen Ö.A., tedbir amaçlı ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı.

    Kocaeli de, 30 metre yükseklikte çalışan işçi baygınlık geçirdi #2

    Kocaeli de, 30 metre yükseklikte çalışan işçi baygınlık geçirdi #3

    Kocaeli de, 30 metre yükseklikte çalışan işçi baygınlık geçirdi #4

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