Kocaeli'nde 37 yıl sonra babasının öldüğü yerde aynı kaderi yaşadı

Kocaeli’nde yolun karşısına geçmek isterken tırın çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti. Ölen vatandaşın babasının da aynı yerde öldüğü öğrenildi.

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde camiye giderken 73 yaşındaki Halil İbrahim Doğru’ya yolun karşısına geçmek istersen tır çarptı.

Kazanın etkisiyle savrulan yaşlı adam olay yerinde hayatını kaybetti.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri geldi.

KAZAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Doğru’nun cenazesi otopsi için Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. İncelemenin ardından Halil İbrahim Doğru’nun cenazesi kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Tır sürücüsü H.D jandarma tarafından gözaltına alınırken, güvenlik güçleri olay ile ilgili soruşturma başlattı.

BABASIYLA AYNI KADERİ YAŞADI

Halil İbrahim Doğru’nun babasının da aynı yerde 37 yıl önce trafik kazası geçirerek öldüğü öğrenildi.

“KALICI ÇÖZÜM İSTİYORUZ”

Kazanın gerçekleştiği Eşme Mahallesi Muhtarı, ışık ihlali yapan sürücülerin bir çok kazaya sebebiyet verdiğini söyleyerek, “D100 Karayolu üzerinde Eşme Mahallemiz bin hane ise bugüne kadar her haneden en az bir kişi vefat etmiş durumda. Dün akşam da Halil İbrahim amcamız yatsı namazına çıkarken tırın ışık ihlali yapması sebebi ile vefat etti. Biz kalıcı bir çözüm istiyoruz” dedi.