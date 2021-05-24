Kocaeli'nde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü polis kontrol noktasına çarparak durabildi. Kazada 3 kişi yaralandı.

Kocaeli’nde alkollü kullandığı aracın direksiyon hakimiyetini kaybeden Erkan Özkol, polis kontrol noktasındaki 4 araca çarptı.

Kazada 2 otomobil ve 2 polis aracı hasar görürken polis memuru Halit Yeşil ve iki kişi yaralandı.

YARALILARA İLK MÜDAHALE OLAY YERİNDE

Bölgedeki polislerin ihbarı ile kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralıların ilk müdahaleleri olay yerinde yapıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı.

KAZAYA SEBEP 233 PROMİL ALKOL

233 promil alkollü olan Erkan Özkol kazayı yara almadan atlatırken polisler tarafından gözaltına alındı.

Kocaeli'nde alkollü sürücü kontrol noktasına daldı: 3 yaralı VİDEO