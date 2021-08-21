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    Kocaeli'de bir atölyede sebebi bilinmeyen yangın

    Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bir evin alt katında bulunan atölye, nedeni bilinmeyen bir sebeple alevler içinde kaldı. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangın kontrol altına alındı.
    • İHA
    • 21.08.2021 - 09:02
    • Güncelleme : 21.08.2021 - 11:41
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    Kocaeli'de bir atölyede sebebi bilinmeyen yangın

    İzmit Sanayi Mahallesi Esenyol Sokak’ta meydana gelen yangın, edinilen bilgilere göre sokak üzerinde bulunan 2 katlı evin giriş kısmında atölye olarak kullanılan depoda çıktı.

    Sebebi henüz bilinmeyen yangına müdahale etmek isteyen Osman Dündar isimli vatandaş dumandan etkilendi.

    Olayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

    Kocaeli de bir atölyede sebebi bilinmeyen yangın #1

    YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

    Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekiplerin müdahalesi ile alevler kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

    Dumandan etkilenen Osman Dündar’a ise olay yerine gelen sağlık ekipleri müdahale etti. Olay yerinde yapılan müdahalenin ardından Dündar, sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek hastaneye gitmedi.

    Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

    Kocaeli de bir atölyede sebebi bilinmeyen yangın #2

    Kocaeli de bir atölyede sebebi bilinmeyen yangın #3

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