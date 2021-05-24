Kocaeli'nde çöplükte 17 köpek ölüsü bulundu

Kocaali Belediyesi'ne ait atık terfi istasyonunda başlarına poşet bağlanmış halde 17 köpek ölüsü bulundu.

Sakarya’da çöplükte açılan bir çukurda 17 köpek ölüsü bulundu.

Sokak hayvanlarını beslemek için Kocaali Belediyesi'ne ait atık terfi istasyonuna giden hayvan severlerin bulduğu köpekler başına poşet geçirilmiş halde bulundu. Hayvanseverler o anları telefon kamerası ile kaydetti.

"ÖNLEM ALINMASI GEREKİR"

Olay ile ilgili suç duyurusunda bulunacaklarını açıklayan Sakarya Barosu Hayvan Hakları Komisyonu Başkanı Avukat Zekiye Güneş Kılcı, "Videodan anladığımız kadarıyla bir kısım ölmüş hayvanlar belediye çöplüğüne atılmış. Öncelikle burası kim ve kimlerce yapılmış tespit edilmelidir. Şayet bu alan belediye ekiplerince kullanılmaktaysa, ekipler bu alanın işaretlenmesi kamu sağlığı ve bulaşıcı hastalık riskine karşı kireçlenmesi gibi bir kısım önlemlerin alınması gerekmektedir.” dedi.

"BU İŞLER YASAL ZEMİNE OTURTULMALI"

Köpeklerin kimin öldürdüğünün araştırılması gerektiğini söyleyen Kılcı, “Bu işi daha ciddi ele alınmadıkça, biz sahada mücadele eden hukukçulardan tecrübelerini yasal zemine oturtmamızı istemedikçe ve bu olaylar tamamen yerel yönetimlerin insafına bırakıldıkça benzer olaylara her gün yenileri eklenmeye devam edecektir" dedi.

KOCAELİ BELEDİYESİ AÇIKLAMA YAPMADI

Kocaeli Belediyesi’nden konu ile ilgili açıklama yapmadı.









