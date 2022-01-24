Kocaeli'nde deposunu dolduran sürücü para ödemeden kaçtı

Başiskele ilçesinde benzin istasyonuna yakıt almak için giren şahıs, görevliyi çeşitli sorularla oyaladı. Görevlinin fiş getirmeye gittiği sırada ise sürücü, para ödemeden hızla kaçtı.

Kocaeli'nin Başiskele ilçesi Fakülte Caddesi üzerindeki benzin istasyonunda 'Pes' dedirten olay yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, plakası okunamayan otomobil ile 01.00 sıralarında yakıt almak için istasyona gelen şahıs, aracına yakıt doldurulurken bir yandan da istasyon çalışanıyla diyaloglarda bulundu.

PERSONELİ OYALADI

'Yalova’ya ne taraftan gidebilirim, şarj aleti var mı?' gibi sorularla çalışanı oyalayan şahıs, istasyon görevlisinin dolum sonrası fişi getirdiği esnada hareket ederek uzaklaştı.

550 TL ZARAR

Şahsın hiçbir ödeme yapmadan gitmesi üzerine akaryakıt çalışanları durumu polise bildirdi. İstasyonda yaşanan kaybın 550 TL olduğu öğrenildi.

OTOMOBİLİN PLAKASININ SAHTE OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan olayla ilgili yapılan ilk incelemelerde, aracın plaka bilgisi kamera görüntülerinden tespit edilemezken plakanın da sahte olduğu bildirildi. İstasyonun işletmecisi Rasim Bilgi, yaşanan olayın kendilerinde mağduriyete neden olduğunu belirtti.