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Kocaeli'nde elektrik trafosu patladı
Gebze ilçesinde bir mahallede elektrik trafosu patlayarak alev alev yandı. Ekiplerin müdahalesi sırasında alevlerin devam ettiği yangında mahallede uzun süre elektrik kesintisi yaşandı.
- İHA
- 10.12.2021 - 11:01
Kocaeli’nin Gebze ilçesi Hacıhalil Mahallesi'nde henüz bilinmeyen nedenle, elekrik trafosu patladı.
ALEV ALEV YANDI
Patlama etkisiyle alev alev yanan trafodan çıkan dumanları fark eden mahalleli, itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu.
Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, yangını söndürebilmek için çalışma başlattı.
MÜDAHALE SIRASINDA ALEVLER DEVAM ETTİ
Ekiplerin çalışmaları sırasında trafoda patlamalar devam etti.
Çalışmaların ardından yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü.
MAHALLEDE ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANDI
Yangın sebebiyle mahallede uzun süre elektrik kesintisi yaşanırken, polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.