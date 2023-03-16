Kocaeli'de iki aracın çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesi Mahallesi Ahmet Pembegüllü Bulvarı’nda korkunç bir kaza yaşandı.
Edinilen bilgiye göre, Ş.K yönetimindeki 41 ALT 256 plakalı hafif ticari araç ile karşı yönden gelen N.D. idaresindeki 34 HC 2040 plakalı otomobil çarpıştı.
Sürücünün eşi yaralandı
Çarpışmanın şiddetiyle otomobil sürücüsü N.D.’nin eşi M.D. yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.
İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı, Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.