Kocaeli'nde kalp krizi geçiren astsubay toprağa verildi Evinde kalp krizi geçirerek yaşamını yitiren astsubay Armağan Ertürk, Ordu'ya getirildi. Ertürk, gözyaşları eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı.

DHA

Kocaeli’nin İzmit ilçesi Alikahya Mahallesi’nde oturan, Milli Savunma Üniversitesi Prof. Dr. Erhan Afyoncu’nun Özel Kalem Müdürü Astsubay Kıdemli Üstçavuş Armağan Ertürk, geçen hafta pazar günü kalp krizi geçirdi.

Ertürk, evinde geçirdiği kalp krizi sonucunda hayatını kaybetti.

Armağan Ertürk’ün cenazesi, İzmit’ten alınarak memleketi Ordu’nun Ünye ilçesine getirildi.

Evli ve bir çocuk babası Ertürk için baba ocağında helallik alındı.

Eşi ve kızı taziyeleri kabul etti

Cenazede güçlükle ayakta durabilen eşi Özge Ertürk, kucağında kızı 3 yaşındaki Nil Ertürk ile taziyeleri kabul etti.

Babası emekli Astsubay Başçavuş Nejat Ertürk'ün bir süre önce vefat ettiği belirtildi.

Evinin önündeki helalliğin ardından Ertürk’ün cenazesi Büyük Cami’ye getirildi. Öğle namazını takiben Ünye Müftüsü Hüseyin Okuş tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından Armağan Ertürk, Asri Mezarlıkta toprağa verildi.

Cenazeye Ertürk Ailesi'nin yanı sıra, Ordu İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Metin Şahin, Ünye Kaymakamı Ayhan Işık, Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, mesai arkadaşları, askeri erkan ve çok sayıda kişi katıldı.