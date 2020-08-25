Gebze ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesi, Gebze Muallimköy mevkisinde Anadolu Otoyolu'nun İstanbul'a gidiş yönünde bir kamyon, biri yabancı plakalı 2 de otomobilin karıştığı trafik kazası meydana geldi.

3 ÖLÜ 2 YARALI

Kazada 34 BP 748 plakalı otomobilde bulunan A.Ç, G.Y. ve A.Ç. hayatını kaybetti. Otomobil sürücüleri B.Ç. ve A.A. ile bu araçlarda bulunan E.Z.Ç. ve T.A.A. da yaralandı.

Olay yerinde 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalelerini yaptığı yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından 3 kişinin cenazesi, Gebze Fatih Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaza yapan araçların çekici yardımıyla bulundukları yerden kaldırılmasıyla bölgedeki trafik akışı normale döndü.

Kocaeli'nde kaza: 3 ölü 2 yaralı VİDEO

