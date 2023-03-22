Kocaeli'nin Derince ilçesi D-100 karayolu Kaşkal mevkiinde meydana gelen kazada, yabancı uyruklu Gassan Mustafa idaresindeki motosiklet, sürücünün kontrolü kaybetmesi neticesinde devrilerek sağ şeritten seyir halinde olan tırın altına girdi.
Sürücü Gassan Mustafa’nın hayatını kaybettiği kazada, kardeşi Bessam Mustafa ise yaralandı.
Sürücü serbest bırakıldı
Tır şoförü İsmail Ş. ise gözaltına alındı. Adli makamlara sevk edilen sürücü İsmail Ş., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Öte yandan kaza anının etraftaki güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdığı ortaya çıktı.
Görüntülerde orta şeritten ilerleyen motosikletin sağ şeride devrilerek seyir halindeki tırın altına girdiği görüldü.