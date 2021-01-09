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    Kocaeli'nde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

    Kısıtlamanın ilk gününde yolun karşısına geçmek isteyen yayaya çarparak ölümüne neden olan otomobil sürücüsü kayıplara karıştı.
    • İHA
    • 09.01.2021 - 10:00
    • Güncelleme : 09.01.2021 - 10:21
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    Kocaeli'nde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

    Kocaeli Kartepe D-100 karayolu Eşme mevkisinde süratli bir şekilde seyir halinde olan otomobil sürücüsü, karşıdan karşıya geçmek isteyen Afganistan uyruklı Sayet Fazel'e çarpıp, kaçtı.

    YAŞAMINI YİTİRDİ

    Çarpma sonucu metrelerce savrulan Fazel olay yerinde hayatını kaybederken, bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Fazel’in cansız bedeni jandarma ekiplerinin yaptığı inceleme sonrasında hastane morguna kaldırıldı.

    SÜRÜCÜ ARANIYOR

    Jandarma ekipleri, ön kısmı parçalanan aracı yakalamak için inceleme başlattı.

    Kocaeli'nde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

    Kocaeli nde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti #1

    Kocaeli nde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti #2

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