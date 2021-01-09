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- Kocaeli'nde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti
Kocaeli'nde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti
Kısıtlamanın ilk gününde yolun karşısına geçmek isteyen yayaya çarparak ölümüne neden olan otomobil sürücüsü kayıplara karıştı.
- İHA
- 09.01.2021 - 10:00
- Güncelleme : 09.01.2021 - 10:21
Kocaeli Kartepe D-100 karayolu Eşme mevkisinde süratli bir şekilde seyir halinde olan otomobil sürücüsü, karşıdan karşıya geçmek isteyen Afganistan uyruklı Sayet Fazel'e çarpıp, kaçtı.
YAŞAMINI YİTİRDİ
Çarpma sonucu metrelerce savrulan Fazel olay yerinde hayatını kaybederken, bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Fazel’in cansız bedeni jandarma ekiplerinin yaptığı inceleme sonrasında hastane morguna kaldırıldı.
SÜRÜCÜ ARANIYOR
Jandarma ekipleri, ön kısmı parçalanan aracı yakalamak için inceleme başlattı.
Kocaeli'nde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti