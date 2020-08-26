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    Kocaeli'ndeki bir limanda 540 kilo kokain ele geçirildi

    Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Gümrük Muhafaza ekiplerimizce Kocaeli’de, bir limanda bulunan konteynerin içerisinde toplam 540 kg ağırlığında kokain ele geçirildi." dedi.
    • AA
    • 26.08.2020 - 11:04
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    Kocaeli'ndeki bir limanda 540 kilo kokain ele geçirildi

    Kocaeli Gümrük Muhafaza ekipleri, bir limanda bulunan konteynerin içerisinde toplam 540 kilogram ağırlığında kokain ele geçirdi.

    Başarılı operasyonu Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, resmi sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu.

    Tek seferde en büyük miktardaki kokainin yakalandığı belirten Ticaret Bakanı Pekcan, "Gümrük Muhafaza ekiplerimizce Kocaeli’de, bir limanda bulunan konteynerin içerisinde toplam 540 kg ağırlığında kokain ele geçirildi.

    Kocaeli'ndeki bir limanda 540 kilo kokain ele geçirildi İZLE

    Gümrükler Muhafaza Teşkilatımız, Kocaeli'nde gerçekleştirdiği operasyonda ele geçirdiği yarım tonu aşkın kokain ile tek seferde müstakilen yaptığı en büyük miktardaki kokain yakalamasına imza attı. Bu başarıda emeği geçen ve gece gündüz büyük bir özveriyle çalışan bütün ekibimizi can-ı gönülden kutluyorum." dedi.

    Kocaeli ndeki bir limanda 540 kilo kokain ele geçirildi #1

    Kocaeli ndeki bir limanda 540 kilo kokain ele geçirildi #2

    Kocaeli ndeki bir limanda 540 kilo kokain ele geçirildi #3

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