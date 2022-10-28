Petrol
94.05
-1.04%
Euro
18.5548
0.03%
Dolar
18.6086
0.05%
Altın
994
-0.01%
Borsa
3935
0.00%
Bitcoin
379.118
-1.85%
BTXN Coin
10.64
0.56%
Bitexen
14ºC
İstanbul
Çoğunlukla açık 14 C

    Kocaeli'ndeki düğünde bıçaklı kavga: 3 yaralı

    Gelin ve damat tarafı arasında çıkan tartışma sonucunda, 3 kişi bıçakla yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, yaşanan anlar anbean kameraya yansıdı.
    • 28.10.2022 - 11:02
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kocaeli'ndeki düğünde bıçaklı kavga: 3 yaralı

    Kocaeli'nin Kartepe ilçesi 15 Ekim günü evlendirme dairesinde, gelin ve damat tarafı arasında tartışma çıktı.

    Tartışmanın büyümesiyle taraflar evlendirme dairesinin önünde birbirine girdi.

    3 kişi yaralandı

    Çıkan kavgada kız tarafından olduğu öğrenilen T.Y, H.Y ve N.Y isimli üç akraba bıçakla yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

    Yaralılardan T.Y., sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Diğer yaralılar ise özel araçla hastaneye gitti. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

    Dehşet anlar kamerada

    Öte yandan, kavga anı vatandaş kamerasına yansıdı. Görüntülerde, tekme ve yumrukların havada uçuştuğu, daha sonra kırmızı montlu şahsın bir kişiyi bıçakladığı görülüyor.

     

    Kocaeli ndeki düğünde bıçaklı kavga: 3 yaralı #1

    Kocaeli ndeki düğünde bıçaklı kavga: 3 yaralı #2

    Kocaeli ndeki düğünde bıçaklı kavga: 3 yaralı #3

    Kocaeli ndeki düğünde bıçaklı kavga: 3 yaralı #4


    Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 53 kilo 150 gram ele geçirildi
    3. Sayfa

    Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 53 kilo 150 gram ele geçirildi

    TBMM kararları Resmi Gazete'de
    İç Haber

    TBMM kararları Resmi Gazete'de

    Kripto camiası Aslı'nın bulduğu sistemi konuşuyor!
    Advertorial

    Kripto camiası Aslı'nın bulduğu sistemi konuşuyor!

    Görüş Bildir