Kocaeli'ndeki düğünde bıçaklı kavga: 3 yaralı

Gelin ve damat tarafı arasında çıkan tartışma sonucunda, 3 kişi bıçakla yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, yaşanan anlar anbean kameraya yansıdı.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesi 15 Ekim günü evlendirme dairesinde, gelin ve damat tarafı arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesiyle taraflar evlendirme dairesinin önünde birbirine girdi.

3 kişi yaralandı

Çıkan kavgada kız tarafından olduğu öğrenilen T.Y, H.Y ve N.Y isimli üç akraba bıçakla yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılardan T.Y., sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Diğer yaralılar ise özel araçla hastaneye gitti. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Dehşet anlar kamerada

Öte yandan, kavga anı vatandaş kamerasına yansıdı. Görüntülerde, tekme ve yumrukların havada uçuştuğu, daha sonra kırmızı montlu şahsın bir kişiyi bıçakladığı görülüyor.