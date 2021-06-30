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    Kocaeli'nin 3 yaşındaki çocuk halk otobüsünün altında can verdi

    Yolun karşısına geçmek isterken özel halk otobüsünün çarptığı 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
    • İHA
    • 30.06.2021 - 08:11
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    Kocaeli'nin 3 yaşındaki çocuk halk otobüsünün altında can verdi

    Kocaeli’nin İzmit ilçesi Tavşantepe Mahallesi Ata Sokak üzerinde saat 20.30 sıralarında yolun karşına geçmek isteyen 3 yaşındaki Emine Nur Gezgin'e, seyir halinde ilerleyen M.K. idaresindeki 41 J 0262 plakalı özel halk otobüsü çarptı.

    Otobüsün çarpmasının ardından yola savrulan küçük kızı görenler, durumu 112 Acil yardım ekiplerine bildirdi.

    İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Gezgin'in hayatını kaybettiği belirlendi.

    SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

    Minik Emine'nin cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.

    3 yaşındaki Emine'ye çarparak ölümüne sebep olan özel halk otobüsü şoförü M.K. ise ifadesi alınması için polis merkezine götürüldü.

    Polis ekipleri, kaza hakkında inceleme başlattı.

    Kocaeli nin 3 yaşındaki çocuk halk otobüsünün altında can verdi #1

    Kocaeli nin 3 yaşındaki çocuk halk otobüsünün altında can verdi #2

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