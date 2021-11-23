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- Kocaeli’nin bir kadın, eşi tarafından silah kabzası ile darbedildi
Kocaeli’nin bir kadın, eşi tarafından silah kabzası ile darbedildi
Darıca ilçesinde Kübra T. isimli kadın, tartıştığı eşi tarafından silahın kabzasıyla darbedildi. Başından yaralanan kadın, ihbar üzerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
- İHA
- 23.11.2021 - 10:26
- Güncelleme : 23.11.2021 - 10:46
Kocaeli’nin Darıca ilçesi Piri Reis Mahallesi Hür Sokak üzerindeki evde ikamet eden, Kübra T. (34) ile eşi arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine eşini darbeden şahıs, yanında taşıdığı silahı çıkararak Kübra T.’nin başına vurdu.
Eşini o halde bırakan şahıs, daha sonra evden çıkıp gitti.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
Tartışma seslerini duyan vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.
İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Başından yaralanan kadın, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansa alınarak Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
İNCELEME BAŞLATILDI
Hastanede tedaviye alınan kadının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.