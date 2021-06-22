Oyun oynarken İSKİ’ye ait kanalizasyon borusuna sıkışan 5 yaşındaki çocuk itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonrasında kurtarıldı. Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kocaeli’nin Dilovası ilçesi Bağdat Caddesi’nde oyun oynayan 5 yaşındaki Akif N., İSKİ’ye ait kanalizasyon borusuna sıkıştı.

Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

1 SAATTE KURTARILDI

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaklaşık 1 saat süren çalışma neticesinde minik Akif’i sıkıştığı yerden kurtardı.

Ekiplerin seferber olarak sıkıştığı borudan çıkan Akif’e ilk müdahale olay yerine sağlık ekiplerince yapıldı.

Kocaeli’nin kanalizasyon borusuna sıkışan çocuk kurtarıldı VİDEO

BİR AN OLSUN ELLERİNİ BIRAKMADI

Herhangi bir sağlık sorununun bulunmadığı tespit edilen Akif, tedbir amaçlı Dilovası İlçe Devlet Hastanesine kaldırılırken, konu ile ilgili inceleme başlatıldı.

Öte yandan, minik Akif'in kurtarılması sırasında yakınlarının bir an olsun bile elini bırakmadığı anlar dikkatlerden kaçmadı.