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    Kocası vefat eden kadın intihar etti

    Kayseri’de 2 gün önce eşini kaybeden 80 yaşındaki kadın kendini evinin kapısına astı.
    • İHA
    • 07.09.2020 - 13:08
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    Kocası vefat eden kadın intihar etti

    Kayseri'nin Kocasinan ilçesine bağlı Yunus Emre Mahallesi Magosa Sokak üzerinde meydana gelen olayda, 2 gün önce eşini kaybettiği öğrenilen 80 yaşındaki Elife Kılıçlı, iddiaya göre evinde kaldığı oğlu tarafından sabah saatlerinde gelini ile kendi evine getirildi.

    BİR SÜRE EVE GİRMEYİN DEDİ

    Yakınlarına bir süre eve girmeyin dedikten sonra evden çıkmayan kadının yakınları evin kapısını açtıklarında, yaşlı kadını çarşafları bağlayarak kendini kapı demirine asmış halde buldular.

    Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi. 112 ekiplerinin yaptığı ilk müdahalesinde yaşlı kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Cenaze yapılan incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı.

    Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

    Kocası vefat eden kadın intihar etti #1

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