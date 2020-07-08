Kocasını başka kadınla yakaladı, çılgına döndü

Sultangazi'de kocasını başka bir kadınla minibüste yakalayan kadın, çılgına döndü. Kadının kocasını ve yanındaki kadına saldırma anları cep telefonu kamerası görüntülerine yansıdı.

İstanbul’un Sultangazi ilçesi Uğur Mumcu Mahallesi'nde K.K. adlı kadın, kocası S.K.'nın kendisini aldattığından şüphelenerek onu takip etti.

Bir arkadaşının eşine ait minibüsü Uğur Mumcu Mahallesi'nde bulunan bir sokakta park halinde gördüğünü söylemesi K.K. sokağa gitti.

K.K., kocası S.K.'nın içeride olduğunu düşünerek minibüsün kapısını açmaya çalıştı.

KOCASINI DÖVDÜ

Kadın, başarılı olamayınca kapıya vurmaya başladı. Kocasını ve minibüste bulunan D.D.'yi yarı çıplak halde gören kadın çılgına döndü. Kocasını döven kadın, minibüsteki kadına da saldırmaya kalktı.

Sultangazi'de kocasını minibüste başka kadınla yakalayınca çılgına döndü İZLE

“POLİS ÇAĞIRIN”

Eşinin durduramayan koca S.K., "polis çağırın" diyerek çevredekilerden yardın istedi.

Çevredekilerin bilgilendirmesi üzerine polis kısa sürede olay yerine geldi. K.K.'nin şikayetçi olması üzerine kocası S.K. ve yanındaki kadın D.D., ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.