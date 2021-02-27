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    Koceli'de bir araçta 7 bin 600 adet tütün yakalandı

    Ekipler tarafından bir minibüste yapılan aramalarda binlerce paket tütün ele geçirdi.
    • DHA
    • 27.02.2021 - 14:06
    • Güncelleme : 27.02.2021 - 14:29
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    Koceli'de bir araçta 7 bin 600 adet tütün yakalandı

    Kocaeli’de Emniyet Müdürlüğü ekipleri bir panelvan minibüsü takibe aldı.

    Takibe alınan minibüs TEM otoyolu Derince mevkisinde durdurularak, Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

    Araçta inceleme başlatıldı.

    TABANI SÖKÜLDÜ

    Panelvan aracın aramalar sırasında tabanı söküldü. Tabanda gizlenmiş halde 7 bin 600 paket elektronik sigara tütünü olduğu görüldü.

    İŞLEM BAŞLATILDI

    Ele geçirilen tütünlere el konulurken, olay ile ilişkisi olduğu tespit edilen bir kişi haakında Mücadele Kanunu’na muhalefet suçundan işlem başlatıldı.

    Koceli de bir araçta 7 bin 600 adet tütün yakalandı #1

    Koceli de bir araçta 7 bin 600 adet tütün yakalandı #2

    Koceli de bir araçta 7 bin 600 adet tütün yakalandı #3

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