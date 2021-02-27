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- Koceli'de bir araçta 7 bin 600 adet tütün yakalandı
Koceli'de bir araçta 7 bin 600 adet tütün yakalandı
Ekipler tarafından bir minibüste yapılan aramalarda binlerce paket tütün ele geçirdi.
- DHA
- 27.02.2021 - 14:06
- Güncelleme : 27.02.2021 - 14:29
Kocaeli’de Emniyet Müdürlüğü ekipleri bir panelvan minibüsü takibe aldı.
Takibe alınan minibüs TEM otoyolu Derince mevkisinde durdurularak, Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.
Araçta inceleme başlatıldı.
TABANI SÖKÜLDÜ
Panelvan aracın aramalar sırasında tabanı söküldü. Tabanda gizlenmiş halde 7 bin 600 paket elektronik sigara tütünü olduğu görüldü.
İŞLEM BAŞLATILDI
Ele geçirilen tütünlere el konulurken, olay ile ilişkisi olduğu tespit edilen bir kişi haakında Mücadele Kanunu’na muhalefet suçundan işlem başlatıldı.