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Koceli'de bir araçta 7 bin 600 adet tütün yakalandı

Koceli'de bir araçta 7 bin 600 adet tütün yakalandı

Ekipler tarafından bir minibüste yapılan aramalarda binlerce paket tütün ele geçirdi.