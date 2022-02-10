Kokain operasyonunda Hatay'da 4 tutuklama

Gine açıklarında Türk bayraklı bir balıkçı teknesinde, 528 kilogram kokain ele geçirilmesiyle ilgili Hatay'da gözaltına alınan 5 kişiden 4’ü tutuklandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, İstihbarat Başkanlığı, Hatay Emniyet Müdürlüğü, Mersin Emniyet Müdürlüğü ve İstanbul Emniyet Müdürlüğünün yaptığı çalışmalarda, Gine açıklarında White Angel isimli teknede 528 kilo kokain ele geçirildi.

5 ŞÜPHELİDEN 1’İ TUTUKLANDI

Aralarında uyuşturucu sevkiyatını organize eden ve kasten adam öldürmek suçundan 29 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şahsın da bulunduğu teknede 5, Mersin’de 2, İstanbul’da 1 ve Samandağ’da 2 olmak üzere toplam 10 şüpheli gözaltına alındı.

Samandağ’da adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden 4’ü tutuklanırken, 1 kişi ise serbest bırakıldı.

5 MİLYON 450 BİN SAHTE DOLAR ELE GEÇİRİLDİ

Ayrıca şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal, 5 milyon 450 bin sahte dolar, 4 adet levha ve 2 adet külçe şeklinde sahte altın ele geçirildi.