Seyir halinde freni patlayan ve şoförünün atladığı kamyonet karşı yönden gelen araçla çarğıştı. Kazada kamyonetten atlayan sürücü öldü.

Kolombiya’nın Narino eyaletindeki Pasto-Chachagui karayolu filmleri aratmayan trajik bir olaya sahne oldu.

Seyir halindeki bir kamyonun freni patladı.

İHA'nın haberine göre yerel saatle 10.00 sıralarında meydana gelen olayda, kamyonun freninin tutmadığını fark eden Eiron Hernndez aracın kapısını açarak yola atladı.

Sürücüsünün yola atladığı kamyon karşı yönden gelen başka bir araçla virajda çarpıştı.

O anlar kamyoneti arkadan takip eden araçtaki sürücü tarafından görüntülendi.

Kamyon sürücüsü öldü

Pasto Karayolu Polisi, feci kazada araçtan atlayan sürücünün kafasına aldığı darbe nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı.

Kolombiya'da freni patlayan kamyonetin şoförü atladı: 1 ölü 3 yaralı VİDEO



3 kişi ağır yaralandı

Karşı yönden gelen araçta ise kafa travması geçiren biri 13 diğeri ise 17 yaşında 2 çocuk olmak üzere toplam 3 kişinin ağır yaralandığını duyurdu.



