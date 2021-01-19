31 yaşındaki adam, oturduğu pastanede güpegündüz infaz edildi. O anlar işletmenin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kolombiya’nın Valle del Cauca bölgesindeki bir pastanenin dışındaki masada oturan 31 yaşındaki Jhon Tovar, cep telefonuyla ilgilenmeye başladı.

Bu sırada arkasından gelen kimliği belirsiz saldırgan, Tovar’a 3 el ateş etti.

KORKU DOLU ANLAR

Tovar olay yerinde hayatını kaybederken, infaz anında pastanede çalışan kadının korku dolu anları kameraya yansıdı.

HER YERDE ARANIYOR

Kolombiya polisi konuyla ilgili yaptığı açıklamada, saldırganın cinayeti neden işlediğine ilişkin henüz net bilgi olmadığını, saldırganın her yerde arandığını ifade etti.

Kolombiya'da güpegündüz infaz ViDEO