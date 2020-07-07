Barranquilla şehrinde yolda kaza yapan petrol tankeri patladı. Patlamada 7 kişi hayatını kaybetti, 40 kişi yaralandı.

Kolombiyanın Barranquilla şehrinin doğusunda yer alan Pueblo Viejo kenti yakınlarında meydana gelen olayda, yolda kaza yapan petrol tankeri patladı. Patlamada 7 kişi hayatını kaybederken, en az 40 kişi ise yaralandı.

Polis, kazanın sabah saatlerinde şoförün uyuyakalması nedeniyle gerçekleştiğini aktardı. Polis, patlama sırasında bir grubun şoförü kurtarmaya çalıştığını, diğer bir grubun ise tankerdeki petrolü ellerindeki kaplara doldurduklarını açıkladı.

İNSANLAR PETROL ÇALMAYA GELDİ

Patlamada ölü ve yaralı sayısının bu kadar yüksek olmasının nedeninin ise petrol çalmaya gelen insanlar olduğu belirtildi.

Pueblo Viejo Belediye Başkanı Fabian Obispo, kaza ile ilgili yaptığı açıklamada “Bu bir trajedi. Şu anda birçok aile çocuklarının nerede olduğunu bilmiyor” ifadelerini kullandı.

Devlet Başkanı Ivn Duque ise yaptığı açıklamada “Bu çok acı verici bir durum, sebepleri analiz ediyoruz” dedi.

Kolombiya'da petrol tankeri faciası:7 kişi öldü 40 yaralı VİDEO







