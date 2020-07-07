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    Kolombiya'da petrol tankeri faciası:7 kişi öldü 40 yaralı

    Barranquilla şehrinde yolda kaza yapan petrol tankeri patladı. Patlamada 7 kişi hayatını kaybetti, 40 kişi yaralandı.
    • İHA
    • 07.07.2020 - 00:44
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    Kolombiya'da petrol tankeri faciası:7 kişi öldü 40 yaralı #1

    Kolombiyanın Barranquilla şehrinin doğusunda yer alan Pueblo Viejo kenti yakınlarında meydana gelen olayda, yolda kaza yapan petrol tankeri patladı.  Patlamada 7 kişi hayatını kaybederken, en az 40 kişi ise yaralandı.

    Polis, kazanın sabah saatlerinde şoförün uyuyakalması nedeniyle gerçekleştiğini aktardı. Polis, patlama sırasında bir grubun şoförü kurtarmaya çalıştığını, diğer bir grubun ise tankerdeki petrolü ellerindeki kaplara doldurduklarını açıkladı.

    Kolombiya'da petrol tankeri faciası:7 kişi öldü 40 yaralı #2

    İNSANLAR PETROL ÇALMAYA GELDİ

    Patlamada ölü ve yaralı sayısının bu kadar yüksek olmasının nedeninin ise petrol çalmaya gelen insanlar olduğu belirtildi.

    Pueblo Viejo Belediye Başkanı Fabian Obispo, kaza ile ilgili yaptığı açıklamada “Bu bir trajedi. Şu anda birçok aile çocuklarının nerede olduğunu bilmiyor” ifadelerini kullandı.

    Devlet Başkanı Ivn Duque ise yaptığı açıklamada “Bu çok acı verici bir durum, sebepleri analiz ediyoruz” dedi.

    Kolombiya'da petrol tankeri faciası:7 kişi öldü 40 yaralı VİDEO


    Kolombiya'da petrol tankeri faciası:7 kişi öldü 40 yaralı #3

    Kolombiya'da petrol tankeri faciası:7 kişi öldü 40 yaralı #4

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