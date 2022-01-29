Kombinin baca borusu çıktı: 9 kişi zehirlendi

Afyonkarahisar'da, bir dairede kombinin baca borusu çıkınca, 3'ü çocuk 9 kişi doğal gazdan zehirlendi. Zehirlenenler 112 ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Afyonkarahisar'ın Dumlupınar Mahallesi Yeşilyol Caddesi’ndeki 6 katlı bir apartmanın 4’üncü katında oturan 3'ü çocuk 9 kişi, kombi bacasının çıkması sonucu rahatsızlanarak sağlık ekiplerini aradı.

İhbarla bölgeye sağlık, polis, itfaiye ve doğal gaz firmasının ekipleri sevk edildi.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, doğal gazdan etkilenen Kübra A., Müyesser A., Özlem A., Nuray A., Keziban D., Ayşenur E. ile çocuklar D.K., T.S. ve E.A.K.'yı Afyonkarahisar Devlet Hastanesi ve Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversite Hastanesine kaldırdı.

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Hastanede tedavisi süren 9 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.





