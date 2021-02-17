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    Komünist Başkan Maçoğlu'nun kardeşine uyuşturucu gözaltısı

    Tunceli Belediye Başkanı Türkiye Komünist Partili (TKP) Fatih Mehmet Maçoğlu'nun kardeşi Soner Maçoğlu, Aydın'ın Didim ilçesinde 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan gözaltına alındı.
    • DHA
    • 17.02.2021 - 11:26
    • Güncelleme : 17.02.2021 - 11:44
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    Komünist Başkan Maçoğlu'nun kardeşine uyuşturucu gözaltısı

    Aydın Didim Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince, Didim Çamlık Mahallesi'nde bulunan evde uyuşturucu madde satışı yapıldığı bilgisi alınması üzerine operasyon düzenlendi.

    Operasyonda evde bulunan Soner Maçoğlu ile U.A. yakalandı.

    ELE GEÇİRİLENLER

    Evde yapılan aramada 4,71 gram metamfetamin, 25,48 gram sentetik kannobinoid, 1 adet hassas terazi, uyuşturucu paketlemede kullanılan muhtelif malzemeler ele geçirildi.

    Komünist Başkan Maçoğlu nun kardeşine uyuşturucu gözaltısı #1

    DAHA ÖNCE DE 6 KEZ GÖZALTINA ALINDI

    Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu'nun kardeşi olduğu öğrenilen Soner Maçoğlu, 'uyuşturucu madde ticareti' suçundan gözaltına alındı. Hakkında 'uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak' suçundan işlem yapılan U.A. ise, 'güveni kötüye kullanma' suçundan aranması nedeniyle gözaltına alındı.

    Öte yandan Soner Maçoğlu'nun, 2010-2019 yılları arasında 'uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak' suçundan şüpheli olarak 6 kez gözaltına alındığı öğrenildi.

    Komünist Başkan Maçoğlu nun kardeşine uyuşturucu gözaltısı #2

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