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    Kontrolden çıkan otomobil Van Gölü'ne düştü: 4 yaralı

    Kontrolden çıkarak 20 metre yükseklikten Van Gölü'ne uçan otomobilde bulunan 4 kişi yaralı olarak kurtarıldı.
    • DHA
    • 11.04.2021 - 17:12
    • Güncelleme : 11.04.2021 - 17:13
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    Kontrolden çıkan otomobil Van Gölü'ne düştü: 4 yaralı

    Van'ın Gevaş'a bağlı Göründü ile Altınsaç mahalleleri arasında sürücüsü ve plakası belirlenemeyen otomobil, kontrolden çıkarak 20 metre yükseklikten Van Gölü'ne düştü.

    Kazada otomobildeki 4 kişi yaralandı.

    YARALILAR KURTARILDI

    İhbar üzerine bölgeye AFAD, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle Van Gölü'nde otomobilden yaralı olarak kurtalılan 4 kişi, yapılan ilk müdahalelerinin ardından Gevaş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

     


    Kontrolden çıkan otomobil Van Gölü ne düştü: 4 yaralı #1

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