Kontrolden çıkan otomobil Van Gölü'ne düştü: 4 yaralı

Kontrolden çıkarak 20 metre yükseklikten Van Gölü'ne uçan otomobilde bulunan 4 kişi yaralı olarak kurtarıldı.

Van'ın Gevaş'a bağlı Göründü ile Altınsaç mahalleleri arasında sürücüsü ve plakası belirlenemeyen otomobil, kontrolden çıkarak 20 metre yükseklikten Van Gölü'ne düştü.

Kazada otomobildeki 4 kişi yaralandı.

YARALILAR KURTARILDI

İhbar üzerine bölgeye AFAD, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle Van Gölü'nde otomobilden yaralı olarak kurtalılan 4 kişi, yapılan ilk müdahalelerinin ardından Gevaş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.







