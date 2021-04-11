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- Kontrolden çıkan otomobil Van Gölü'ne düştü: 4 yaralı
Kontrolden çıkan otomobil Van Gölü'ne düştü: 4 yaralı
Kontrolden çıkarak 20 metre yükseklikten Van Gölü'ne uçan otomobilde bulunan 4 kişi yaralı olarak kurtarıldı.
- DHA
- 11.04.2021 - 17:12
- Güncelleme : 11.04.2021 - 17:13
Van'ın Gevaş'a bağlı Göründü ile Altınsaç mahalleleri arasında sürücüsü ve plakası belirlenemeyen otomobil, kontrolden çıkarak 20 metre yükseklikten Van Gölü'ne düştü.
Kazada otomobildeki 4 kişi yaralandı.
YARALILAR KURTARILDI
İhbar üzerine bölgeye AFAD, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle Van Gölü'nde otomobilden yaralı olarak kurtalılan 4 kişi, yapılan ilk müdahalelerinin ardından Gevaş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.