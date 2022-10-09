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    Bursa'da kontrolünü kaybeden sürücü üst geçidin ayağına çarptı: 1 yaralı

    Bursa’da direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü önce bariyerlere ardından üst geçtin ayaklarına çarptı. Kullanılamaz hale gelen otomobilden şans eseri kurtuldu.
    • 09.10.2022 - 03:09
    • Güncelleme : 09.10.2022 - 03:09
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    Bursa'da kontrolünü kaybeden sürücü üst geçidin ayağına çarptı: 1 yaralı

    Bursa'nın Merkez Osmangazi İlçesi İstanbul Yolu Caddesi Kent meydanı istikametinde İbrahim Meral idaresindeki 06 DP 0712 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesi bariyerlere çarptı.

    Çarpmanın etsiyle ters dönene araç ardından üst geçidin direklerine vurarak durabildi.

    Kazayı gören çevredekiler durumu hemen 112 Acil Merkez’e bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Araç içerisinde sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri, sağlık görevlilerine teslim etti.

    Yaralı hastaneye kaldırıldı

    Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından yaralı Çekirge Devlet Hastanesine kaldırırken, polis olayla ilgili tahkikat başlattı.

    İHA'nın haberine göre,  İbrahim Meral’in durumunun iyi olduğu öğrenildi.

    Bursa da kontrolünü kaybeden sürücü üst geçidin ayağına çarptı: 1 yaralı #1

    Bursa da kontrolünü kaybeden sürücü üst geçidin ayağına çarptı: 1 yaralı #2

    Bursa da kontrolünü kaybeden sürücü üst geçidin ayağına çarptı: 1 yaralı #3

    Bursa da kontrolünü kaybeden sürücü üst geçidin ayağına çarptı: 1 yaralı #4


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